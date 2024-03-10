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Президент Казахстана: К подписанию в ходе предстоящего визита в Азербайджан готовится солидный пакет документов

Президент Казахстана: К подписанию в ходе предстоящего визита в Азербайджан готовится солидный пакет документов К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.
Внешняя политика
10 марта 2024 г. 11:03
Президент Казахстана: К подписанию в ходе предстоящего визита в Азербайджан готовится солидный пакет документов

К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Азербайджан" перед своим государственным визитом в Азербайджан.

"Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. В дополнение к традиционным механизмам взаимодействия образованы и работают Деловой и Экспертный советы. В ходе моего визита в Баку мы запустим работу Высшего межгосударственного совета и проведем его первое заседание.

Поступательно расширяется нормативно-правовая база, только за последние полтора года подписано порядка 40 важных двусторонних документов. К подписанию в ходе предстоящего визита готовится еще один солидный пакет документов. Естественным образом это придаст новый темп нашему взаимодействию.

С 2020 года товарооборот между нашими странами увеличился почти в 5 раз (с 109 до 529 млн долл.). Это впечатляющая динамика, и мы планируем продолжить наращивание объемов", - отметил Президент Казахстана.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: Azərbaycanla mühüm sənədlər paketi qarşılıqlı fəaliyyətimizə yeni təkan verəcək

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