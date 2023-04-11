Токаев: Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана

Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.
По его словам, возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности.
"Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования. Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Казахстанский лидер отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.
Мы помним с какой теплотой он всегда отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие. Гейдар Алиевич говорил: "Корни наших народов, уходящие в глубокую историю, являются главной основой взаимоотношений между казахским и азербайджанским народами. История была сложной и для казахов, и для азербайджанцев. Но какие бы трудности ни были, наши народы всегда поддерживали друг друга, всегда чувствовали и понимали, что они принадлежат к одним корням". Это было сказано 10 июня 1997 года. Подтверждением этих слов служат современные прочные и гармоничные взаимоотношения между нашими государствами. Они развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - заявил президент Казахстана.