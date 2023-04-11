Токаев: Гейдар Алиев является архитектором современного Азербайджана

Символично, что имя Гейдар в переводе означает "впереди идущий". Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана.

Гейдар Алиев без всякого преувеличения является архитектором современного динамично развивающегося Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии открытия улицы Гейдара Алиева в Астане.

По его словам, возглавив страну в крайне непростой период, Гейдар Алиев сыграл исключительную роль в укреплении многовековой азербайджанской государственности.

"Под его мудрым руководством в Азербайджане были проведены глубокие политические и социально-экономические преобразования. Пройдя этот нелегкий, тернистый путь, страна совершила колоссальный рывок вперед, стала авторитетным членом мирового сообщества. По сути, имя Гейдара Алиева превратилось в настоящий бренд Азербайджана. Жизненный путь Гейдара Алиева является ярким примером самоотверженного служения нации. Современники ценили Гейдара Алиевича за его высокие человеческие качества, принципиальность, честность, справедливость", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Казахстанский лидер отметил неоценимый вклад Гейдара Алиева в становление и укрепление двусторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном.

Мы помним с какой теплотой он всегда отзывался о казахах и подчеркивал наши единые истоки и наследие. Гейдар Алиевич говорил: "Корни наших народов, уходящие в глубокую историю, являются главной основой взаимоотношений между казахским и азербайджанским народами. История была сложной и для казахов, и для азербайджанцев. Но какие бы трудности ни были, наши народы всегда поддерживали друг друга, всегда чувствовали и понимали, что они принадлежат к одним корням". Это было сказано 10 июня 1997 года. Подтверждением этих слов служат современные прочные и гармоничные взаимоотношения между нашими государствами. Они развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества", - заявил президент Казахстана.