О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Казахстана: Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН

Президент Казахстана: Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 декабря 2020 г. 20:40
Президент Казахстана: Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря беззаветному служению Родине, твердому отстаиванию национальных интересов, дальновидной и конструктивной политике на посту главы государства Вы по праву сникали большое уважение своего народа, а также высокий авторитет в международном сообществе.

Под Вашим сильным руководством братский Азербайджан сумел отстоять территориальную целостность своего государства в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюциями Совета Безопасности ООН, достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии и укреплении национального единства.

В Вашем лице Казахстан имеет надежного друга и партнера, искренне заинтересованного в динамичном развитии многогранного сотрудничества между нашими странами, взаимовыгодной кооперации в Каспийском регионе.

Уверен, дружба наших народов и их культурное родство будут и впредь служить прочной основой казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности на благо народа Азербайджана".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Prezidenti: "Azərbaycan BMT Nizamnaməsinə müvafiq olaraq ərazi bütövlüyünü bərpa etməyi bacardı"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева
Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 20:24
Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева
Дархан Кыдырали поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 19:47
Президент Италии поздравил президента Азербайджана
Президент Италии поздравил президента Азербайджана
24 декабря 2020 г. 19:25
Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева
Премьер-министр Грузии поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 18:58
Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева
Президент Татарстана поздравил Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 18:42
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван Политиком года
Военный эксперт: Ильхам Алиев назван "Политиком года"
24 декабря 2020 г. 18:24
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Владимир Путин направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 17:30
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву
24 декабря 2020 г. 14:21
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi