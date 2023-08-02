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Президент: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью

Президент: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестан
Внешняя политика
2 августа 2023 г. 10:48
Президент: Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, они будут жить нормальной жизнью

Карабахские армяне должны понять, что, будучи частью азербайджанского общества, им будут предоставлены гарантии безопасности и права, в том числе образовательные, культурные, религиозные, муниципальные. Они будут жить нормальной жизнью. Они также перестанут быть заложниками манипуляций.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Евроньюс".

"Кроме того, они должны понять, что сложившаяся сегодня ситуация не изменится в их пользу, если они будут продолжать нас игнорировать, если будут продолжать вести себя так, как будто нас не существует, или продолжать жить в так называемой стране, где есть "президент", "министры" и "депутаты". Все это ложь. Мы же предлагаем им нормальную жизнь. Думаю, если они меня послушают, то поймут меня. Они знают, что я стою за своими словами", - подчеркнул глава государства.

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