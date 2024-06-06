Президент: Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира

На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы.

На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Отметив, что уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу этого года цифра достигнет как минимум 20 тысяч, глава государства подчеркнул, что ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.