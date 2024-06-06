О нас

Президент: Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира

Президент: Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы.
Внешняя политика
6 июня 2024 г. 15:44
Президент: Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира

На освобожденных землях восстанавливается жизнь. Уже восстановлены 4 города и 4 села и туда вернулись бывшие переселенцы.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с председателями парламентов стран-членов ТЮРКПА.

Отметив, что уже более семи тысяч бывших переселенцев живут на землях своих предков, а к концу этого года цифра достигнет как минимум 20 тысяч, глава государства подчеркнул, что ведутся масштабные созидательные работы, благоустройство, и Карабах, Восточный Зангезур станут одними из самых развитых регионов мира.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
Ное Ван Хулст: Опасность климатических изменений гораздо значительней ранее предполагаемых
6 июня 2024 г. 13:40
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi