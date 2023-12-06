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Президент: К сожалению, среди европейских лидеров есть популисты вроде Борреля и Метсолы

Президент: К сожалению, среди европейских лидеров есть популисты вроде Борреля и Метсолы К сожалению, среди европейских лидеров есть такие популисты, как господин Жозеп Боррель и мадам Роберта Метсола. Я предпочитаю всегда говорить открыто. Я совершенно недоволен их политикой и отношением к Азербайджану, поскольку это несправедливо и вовсе не
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 13:37
Президент: К сожалению, среди европейских лидеров есть популисты вроде Борреля и Метсолы

К сожалению, среди европейских лидеров есть такие популисты, как господин Жозеп Боррель и мадам Роберта Метсола. Я предпочитаю всегда говорить открыто. Я совершенно недоволен их политикой и отношением к Азербайджану, поскольку это несправедливо и вовсе не в интересах Евросоюза.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на Форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Но когда мы говорим о Европейской комиссии в целом, у нас очень хорошие отношения, которые мы высоко ценим; они носят характер стратегических отношений. Это касается не только энергетики, нефтегазового сектора. Скоро мы будем сотрудничать в области "зеленого" водорода. Вы знаете, что будет проект, объединяющий Грузию, Азербайджан, Румынию и Венгрию. То есть произойдут большие изменения в правилах игры, и это уже находится в процессе реализации", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Təəssüflər olsun ki, Avropada liderlər arasında Borel, Metsola kimi populist insanlar var"

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