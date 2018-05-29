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    Президент Израиля: Создание в 1918 году АДР стало поворотной точкой в истории этого региона

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Президент Израиля Реувен Ривлин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Для меня честь от имени Государства Израиль поздравить Вас и Ваш народ со 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики.

    Создание в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики стало поворотной точкой в истории этого региона, и восстановление в 1991 году Азербайджаном независимости позволило Вашему народу продолжить эту демократическую традицию.

    Мы желаем Вам и азербайджанскому народу мира и процветания. Надеюсь на сотрудничество с Вами и в предстоящие годы для дальнейшего расширения дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами".

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