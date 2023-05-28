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Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева

Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 21:27
Президент Израиля поздравил Ильхама Алиева

Президент Государства Израиль Ицхак Герцог направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Государства Израиль и его граждан передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.

Под Вашим мудрым руководством современный Азербайджан стал сильным, процветающим государством и считается примером успешного экономического развития, оплотом стабильности во всем регионе. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Стратегическое союзничество и партнерство между Израилем и Азербайджаном с годами укрепились, были основаны на взаимном уважении и доверии между нашими странами и народами.

Меня обрадовало Ваше мудрое решение об открытии посольства Азербайджанской Республики в Государстве Израиль. Открытие посольства совпало с празднованием 100-летнего юбилея Вашего отца, общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Выдающийся государственный деятель Гейдар Алиев заложил основу дружбы и стратегического партнерства между нашими странами.

Я много слышал о Вашей прекрасной стране, ее истории и культуре, поэзии Низами Гянджеви, природе и достопримечательностях Азербайджана, теплоте и гостеприимстве Вашего народа. Поэтому моя супруга Михаль и я с нетерпением ждем визита в Вашу прекрасную страну, встречу с Вашим превосходительством и первой леди Мехрибан Алиевой.

Еще раз прошу Вас принять наши искренние поздравления по случаю этого важного праздника Азербайджана. Господин Президент, пользуясь этим случаем, хочу пожелать Вам здоровья и счастья, а народу Азербайджана - благополучия".

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Версия на английском языке Israeli president congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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