Президент Израиля поблагодарил сотрудников МЧС Азербайджана за помощь в тушении пожаров - ФОТО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева самолет–амфибия "BE-200ÇS" продолжает участвовать в тушении пожаров в Израиле.

Как передает Report, об этом сообщает МЧС Азербайджана.

В соответствии с планом самолет-амфибия сегодня осуществил полет над городом Хайфа в радиусе 150 километров.

Президент Израиля Реувен Ривлин в воскресенье встретился с членами международной группы, которая занимается тушением пожаров в стране, в том числе с сотрудниками МЧС Азербайджана, и выразил им признательность за проявленную отвагу в тушении пожаров.