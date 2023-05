Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте .

Президент отметил, что это важный государственный визит. Ицхак Герцог поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее приглашение.

"Азербайджан является ключевой страной, и я уверен, что мой визит откроет двери для углубления сотрудничества. Мы разделяем общие новые возможности, а также вызовы", - отметил Герцог.