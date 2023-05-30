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Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл Азербайджан.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 07:24
Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом написал он в своем Twitter-аккаунте.

Президент отметил, что это важный государственный визит. Ицхак Герцог поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее приглашение.

"Азербайджан является ключевой страной, и я уверен, что мой визит откроет двери для углубления сотрудничества. Мы разделяем общие новые возможности, а также вызовы", - отметил Герцог.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti Azərbaycana səfərə yola düşüb

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