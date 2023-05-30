Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня прибывает в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом написал он в своем
Президент отметил, что это важный государственный визит. Ицхак Герцог поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за искреннее приглашение.
"Азербайджан является ключевой страной, и я уверен, что мой визит откроет двери для углубления сотрудничества. Мы разделяем общие новые возможности, а также вызовы", - отметил Герцог.
Departing for Azerbaijan for an important Israeli presidential state visit to a Shi’ite Muslim country. I thank president Ilham Aliyev— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog)
@presidentazfor the warm invitation. pic.twitter.com/VTSkQJSgHa May 30, 2023