Ицхак Герцог: Гейдар Алиев заложил основу отношений между Азербайджаном и Израилем

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице президента Израиля в Twitter.

"Отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, который, будучи президентом Азербайджана, заложил фундамент отношений между нашими двумя странами. Наши поздравления!" - говорится в публикации.