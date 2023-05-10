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Ицхак Герцог: Гейдар Алиев заложил основу отношений между Азербайджаном и Израилем

Ицхак Герцог: Гейдар Алиев заложил основу отношений между Азербайджаном и Израилем Президент Израиля Исаак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 17:01
Ицхак Герцог: Гейдар Алиев заложил основу отношений между Азербайджаном и Израилем

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице президента Израиля в Twitter.

"Отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, который, будучи президентом Азербайджана, заложил фундамент отношений между нашими двумя странами. Наши поздравления!" - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Isaac Herzog: Heydar Aliyev laid foundation for Azerbaijan-Israel relationship
Версия на азербайджанском языке İsxak Hersoq: “Heydər Əliyev Azərbaycanla İsrail arasında münasibətlərin əsasını qoyub”

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