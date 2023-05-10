Ицхак Герцог: Гейдар Алиев заложил основу отношений между Азербайджаном и Израилем

Президент Израиля Ицхак Герцог поздравил Азербайджан со 100-летием со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице президента Израиля в Twitter.
"Отмечаем 100-летие Гейдара Алиева, который, будучи президентом Азербайджана, заложил фундамент отношений между нашими двумя странами. Наши поздравления!" - говорится в публикации.
President— Office of the President of Israel (@IsraelPresident)
@Isaac_Herzogcongratulated the Republic of Azerbaijan on the 100th anniversary of the birth of Heydar Aliyev: pic.twitter.com/mr8Q8NedSL May 10, 2023