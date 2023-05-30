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Президент Израиля: Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион

Президент Израиля: Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион Азербайджан имеет оказывает влияние на энергетический сектор Европы, Азии и региона Ближнего Востока, который связан с Израилем.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 14:03
Президент Израиля: Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион

Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион, оказывает влияние на энергетический сектор Европы, Азии и регион Ближнего Востока, который связан с Израилем.

Как передает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Взаимоотношения между нашими странами - это пример того, как мы можем изменить мир и двигаться вперед", - сказал он.

По словам президента Израиля, две страны смотрят вперед для активизации сотрудничества в области науки, сельского хозяйства и многих других областях.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Prezidenti: “Azərbaycan dünyaya və regiona böyük təsir göstərir”

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