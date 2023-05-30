Президент Израиля: Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион

Азербайджан имеет огромное влияние на мир и регион, оказывает влияние на энергетический сектор Европы, Азии и регион Ближнего Востока, который связан с Израилем.
Как передает Report, об этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
"Взаимоотношения между нашими странами - это пример того, как мы можем изменить мир и двигаться вперед", - сказал он.
По словам президента Израиля, две страны смотрят вперед для активизации сотрудничества в области науки, сельского хозяйства и многих других областях.