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Президент: Итальянские компании примут участие в восстановлении освобожденных территорий

Президент: Итальянские компании примут участие в восстановлении освобожденных территорий "Италия для нас - близкий друг и партнер".
Внешняя политика
13 апреля 2021 г. 10:47
Президент: Итальянские компании примут участие в восстановлении освобожденных территорий

"Италия для нас - близкий друг и партнер".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Университете ADA на «Новый взгляд на Южный Кавказ: развитие и сотрудничество в постконфликтный период».

"Мы благодарны Италии за их подход касательно подхода к урегулированию конфликта, который, как мы знаем, не всегда было просто высказать, особенно в семье ЕС, где есть силы поддерживающие Армению.

Наши политические связи на превосходном уровне. В рамках конфликта и постконфликтный период визит итальянской делегации на освобожденные территории рассматриваются нами как еще один знак поддержки.

С первого дня планов по реконструкции освобожденных территорий мы пригласили итальянские компании участвовать через посольство", - заявил президент.

Он отметил, что Италия и ранее реализовала в Азербайджане проекты в разных сферах.

"Мы хотим увеличить присутствие итальянских компаний в Азербайджане", - добавил президент.

По его словам, итальянские компании уже приглашены для участия в проекте реализации музеев и военных мемориалов, еще одной сферой станет cфера производства электроэнергии.

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