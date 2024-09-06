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Президент: Итало-азербайджанский университет - яркий пример диверсификации нашего сотрудничества

Президент: Итало-азербайджанский университет - яркий пример диверсификации нашего сотрудничества В Азербайджане уже действует Итало-азербайджанский университет. Это яркий пример диверсификации нашего сотрудничества.
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 12:18
Президент: Итало-азербайджанский университет - яркий пример диверсификации нашего сотрудничества

В Азербайджане уже действует Итало-азербайджанский университет. Это яркий пример диверсификации нашего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Напомнив, что данное учебное заведение было создано совместными усилиями пяти ведущих университетов Италии и их партнеров из Азербайджана, глава государства добавил: "Студенты этого вуза будут играть роль естественного моста между Азербайджаном и Италией. Они будут свободно говорить по-итальянски, а также глубже изучат историческое наследие и культуру Италии".

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Версия на английском языке President: The Italy-Azerbaijan University is a great example of the diversification of our cooperation
Версия на азербайджанском языке Prezident: İtaliya-Azərbaycan Universiteti əməkdaşlığımızın şaxələndirilməsinin bariz nümunəsidir

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