Президент: Итало-азербайджанский университет - яркий пример диверсификации нашего сотрудничества

В Азербайджане уже действует Итало-азербайджанский университет. Это яркий пример диверсификации нашего сотрудничества.

В Азербайджане уже действует Итало-азербайджанский университет. Это яркий пример диверсификации нашего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

Напомнив, что данное учебное заведение было создано совместными усилиями пяти ведущих университетов Италии и их партнеров из Азербайджана, глава государства добавил: "Студенты этого вуза будут играть роль естественного моста между Азербайджаном и Италией. Они будут свободно говорить по-итальянски, а также глубже изучат историческое наследие и культуру Италии".