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Президент: Итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы большой географии

Президент: Итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы большой географии Итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы не только двух стран, но и большой географии.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 14:20
Президент: Итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы большой географии

Итало-азербайджанские связи обеспечивают интересы не только двух стран, но и большой географии.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости.

"Должен также отметить, что наше сотрудничество не ограничивается только сферой энергетики. Италия – основной торговый партнер Азербайджана. В настоящее время в Баку строится новое здание Азербайджано-итальянского университета. Итальянские компании очень активно занимаются реставрационно-восстановительными работами на освобожденных землях – реставрацией религиозных памятников, строительством и дизайном музеев победы. То есть, это действительно стратегическое партнерство, и сегодняшняя церемония, конечно же, демонстрирует это еще раз", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Italy-Azerbaijan relations provide interests of a large geography
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İtaliya-Azərbaycan əlaqələri böyük coğrafiyanın maraqlarını təmin edir"

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