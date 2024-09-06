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Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире

Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире
Внешняя политика
6 сентября 2024 г. 12:11
Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире

Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире. В прошлом году наш товарооборот составил 16 млрд долларов и есть потенциал для роста не только в энергетической отрасли, но и в других отраслях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

"Азербайджан является для Италии поставщиком нефти номер один и поставщиком газа номер два. Это также важное направление нашего сотрудничества", - добавил глава государства.

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Версия на английском языке President: Italy is Azerbaijan’s number one trading partner worldwide
Версия на азербайджанском языке Prezident: İtaliya Azərbaycanın dünyada bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır

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