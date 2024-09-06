Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире

Президент: Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире

Италия является торговым партнером номер один Азербайджана в мире. В прошлом году наш товарооборот составил 16 млрд долларов и есть потенциал для роста не только в энергетической отрасли, но и в других отраслях.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио.

"Азербайджан является для Италии поставщиком нефти номер один и поставщиком газа номер два. Это также важное направление нашего сотрудничества", - добавил глава государства.