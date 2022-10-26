Президент: Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер

Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер.

Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.

"Мы придаем особое значение всестороннему развитию основанных на добрых традициях азербайджано-итальянских отношений. Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер. Регулярный политический диалог высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно обогащается новым содержанием, а также расширяющиеся день ото дня связи в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах являются главными аспектами, характеризующими наше многомерное стратегическое партнерство", отмечается в письме главы государства.