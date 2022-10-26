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Президент: Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер

Президент: Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер.
Внешняя политика
26 октября 2022 г. 17:07
Президент: Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер
Ильхам Алиев

Италия для нас - дружественная страна и надежный стратегический партнер.

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Ильхама Алиева председателю Совета министров Итальянской Республики Джордже Мелони.

"Мы придаем особое значение всестороннему развитию основанных на добрых традициях азербайджано-итальянских отношений. Италия для нас дружественная страна и надежный стратегический партнер. Регулярный политический диалог высокого уровня, наше взаимовыгодное сотрудничество, которое постоянно обогащается новым содержанием, а также расширяющиеся день ото дня связи в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной сферах являются главными аспектами, характеризующими наше многомерное стратегическое партнерство", отмечается в письме главы государства.

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Версия на английском языке President: ‘Italy is a friendly country and reliable partner for Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İtaliya bizim üçün dost ölkə və etibarlı strateji tərəfdaşdır"

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