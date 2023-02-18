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Президент: Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза

Президент: Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза Италия - ближайший партнер нашей страны на пространстве Европейского Союза. Визит трех итальянских министров в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития наших связей.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 16:09
Президент: Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза

Италия - ближайший партнер нашей страны на пространстве Европейского Союза. Визит трех итальянских министров в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития наших связей.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главным исполнительным директором компании Leonardo Алессандро Профумо в Мюнхене.

Отметив, что наша страна придает особое значение сотрудничеству с одной из ведущих итальянских компаний - компанией Leonardo, глава государства подчеркнул важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Констатировав успешное развитие взаимодействия между Италией и Азербайджаном в энергетической сфере, президент Ильхам Алиев сказал, что итальянские компании вносят вклад в восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Italy is Azerbaijan’s closest partner in European Union
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İtaliya Avropa İttifaqı məkanında Azərbaycanın ən yaxın tərəfdaşıdır"

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