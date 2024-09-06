Президент Италии призвал не бояться реформ и смотреть в будущее единой Европы

ЕС - это незавершенный проект, который находится в процессе создания.

ЕС - это незавершенный проект, который находится в процессе создания.

Как сообщает Report, об этом заявил в своем видеобращении к участникам Форума Черноббио президент Италии Серджо Маттарелла, выступил в защиту европейского проекта.

"Европа не достроена", - сказал он, напомнив о "недавних ясных решениях, принятых Еврокомиссией после пандемии" По его словам, это "важные решения", которые привели к "смелой политике в отношении долга с Next Generation EU".

Европейский проект интересует всех и касается всей планеты, это инклюзивный проект, основанный на признании равенства людей, народов и стран. Потому возникает вопрос, как оправдывают это те, кто принимает решения, отказ от активной роли европейских стран в целом в международном контексте, заявил итальянский президент.

Он подверг критике тех, кто называет Европейский союз "утешительной утопией". По его словам, критики часто упускают из виду два ключевых аспекта.

Во-первых, ЕС - это "первый в истории опыт подобного рода, характеризующийся прямым участием народа в принятии решений". Во-вторых, решения, вызывающие споры на местном уровне, являются результатом не навязанных сверху регламентов, а "согласованных на общеевропейском уровне между национальными правительствами, Еврокомиссией и Европарламентом в ходе прозрачных процедур".

Маттарелла также призвал не бояться реформ и смотреть в будущее, представляя себе Европу с более совершенной архитектурой и открытую для новых стран, таких как государства Западных Балкан. "В общественном мнении всплывают призраки прошлого, которые надеются на забвение, чтобы снова поднять голову. Каждое поколение призвано бороться с этими призраками", - подчеркнул президент.

Касаясь экономических вопросов, Маттарелла отметил, что Италия является "добросовестным должником" с 30-летней историей профицита бюджета. Страна платит по процентам чуть меньше, чем Германия и Франция вместе взятые, хотя госдолг Италии вырос в основном с 1992 года из-за выплаты процентов.



