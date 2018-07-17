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    Президент Италии прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллу и его дочь Лауру Маттареллу в аэропорту встречали первый вице-премьер Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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