Президент Италии поздравил президента Азербайджана

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

От имени народа Италии и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Азербайджана с национальным праздником – Днем Республики.

Азербайджан и Италия тесно связаны друг с другом прочными узами, которые годами находили отражение в плодотворном партнерстве в политической, экономической, энергетической и культурной сферах. Надеюсь, что это сотрудничество наполнится еще большим содержанием и расширится по новым сферам в направлении гражданских обществ, экономических систем наших стран, а также интересов молодого поколения.

Убежден, что мы решительно и с воодушевлением продолжим наш путь по определению нового соглашения о партнерстве между Баку и Европейским Союзом, считающегося важнейшими рамками для укрепления наших связей, интенсификации диалога по темам, входящим в сферу общих интересов на региональном и международном уровнях.

С этими пожеланиями и надеждой принять Вас в Риме желаю Вам и всему народу Азербайджана благосостояния".