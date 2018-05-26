Президент Италии поздравил Ильхама Алиева

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Президент Республики Италия Серджио Матарелла направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Господин президент,

По случаю Вашего национального праздника – Дня республики и 100-летия с создания Азербайджанской Демократической республики от своего имени и имени итальянского народа искренне желаю дружественному азербайджанскому народу мира и процветания.

Наши страны долгие годы идут по пути плодотворного сотрудничества, опирающегося на прочные и нерушимые дружеские связи между народами, как на официальном уровне, так и на уровне гражданского общества. Я желаю, чтобы это сотрудничество крепло и в будущие годы.

Я уверен, что официальные Баку и Рим совместно с другими странами региона будут осуществлять конструктивную деятельность для обеспечения в регионе стабильности и мира в условиях уважения к ценностям мирного сосуществования.

Этими пожеланиями и с надеждой скорейшей встречи с Вами в Баку желаю Вам и азербайджанскому народу благоденствия и еще раз поздравляю".