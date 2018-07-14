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    Президент Италии посетит Азербайджан

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Президент Италии Серхио Матарелла совершит государственный визит в Азербайджан. 

    Как сообщает Report, С. Матарелла прибудет в Баку вечером 17 июля после визита в Грузию. 

    Целью визита является содействие экономическому и культурному сотрудничеству между Италией и Азербайджаном.

    В рамках визита президента Италии в Азербайджан 18 июля  планируется его встреча с президентом Ильхамом Алиевым. Также Серхио Матарелла выступит с лекцией в Университете АДА, а 19 июля примет участие в бизнес-форуме Италия-Азербайджан.

    Визит завершится 19 июля. 

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