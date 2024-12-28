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Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана

Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.
Внешняя политика
28 декабря 2024 г. 19:14
Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Итальянской Республики и от себя лично выражаю Вам соболезнования в связи с погибшими в страшной авиакатастрофе в день Рождества.

Господин президент, выражая глубокие соболезнования вместе с Вами дружественному азербайджанскому народу, разделяю горе семей погибших".

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Версия на азербайджанском языке İtaliya Prezidenti Azərbaycan dövlət başçısına başsağlığı məktubu ünvanlayıb

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