Президент Италии направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил письмо с соболезнованиями президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением авиалайнера "Азербайджанских авиалиний" вблизи казахстанского города Актау.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Итальянской Республики и от себя лично выражаю Вам соболезнования в связи с погибшими в страшной авиакатастрофе в день Рождества.

Господин президент, выражая глубокие соболезнования вместе с Вами дружественному азербайджанскому народу, разделяю горе семей погибших".