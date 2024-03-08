Президент: Исламофобия является составной частью государственной политики ряда западных стран

К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Подчеркивается, что на долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. "В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова", - отмечается в послании главы государства.