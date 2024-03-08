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Президент: Исламофобия является составной частью государственной политики ряда западных стран

Президент: Исламофобия является составной частью государственной политики ряда западных стран К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.
Внешняя политика
8 марта 2024 г. 09:59
Президент: Исламофобия является составной частью государственной политики ряда западных стран
Ильхам Алиев

К сожалению, исламофобия в настоящее время является составной частью государственной политики ряда западных государств, считающих себя демократическими.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

Подчеркивается, что на долю этих стран приходится 80 процентов случаев проявления исламофобии в мире за последний год. "В некоторых европейских странах, где исламофобия достигла высочайшего уровня и насаждается в качестве официальной идеологии, сожжение нашей священной книги - Корана, публикация карикатур на Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха) и другие оскорбительные действия преподносятся как свобода слова", - отмечается в послании главы государства.

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Версия на английском языке President: Islamophobia has become integrated into the state policies of numerous Western countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Son bir ildə dünyada baş vermiş bütün anti-İslam təzahürlərinin 80 faizi Qərb ölkələrinin payına düşür

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