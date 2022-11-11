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Президент: Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении

Президент: Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении "На этой неделе азербайджанский народ с большой гордостью отметил вторую годовщину освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации. Два года назад мы положили конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановили историческую
Внешняя политика
11 ноября 2022 г. 10:20
Президент: Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении

"На этой неделе азербайджанский народ с большой гордостью отметил вторую годовщину освобождения Карабаха и Восточного Зангезура от армянской оккупации. Два года назад мы положили конец 30-летней оккупации азербайджанских земель, восстановили историческую справедливость и международное право. Этим Азербайджан также выполнил известные резолюции Совета Безопасности ООН".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Глава государства отметил, что несмотря на прекращение тридцатилетней оккупации, ее серьезные последствия все еще остаются. "9 городов и сотни сел Азербайджана были стерты с лица земли Арменией. Агдам, некогда крупный и процветающий город, был разрушен настолько, что зарубежные эксперты называют его "Хиросимой Кавказа". Во время оккупации Армения разрушила 65 из 67 мечетей, а оставшиеся 2 мечети были серьезно повреждены и использовались для содержания свиней и коров. Это оскорбление для всего мусульманского мира. Исламофобия и тюркофобия составляют основу официальной идеологии Армении", - подчеркнул президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Islamophobia and turkophobia form basis of Armenia’s official ideology
Версия на азербайджанском языке Prezident: "İslamofobiya və türkofobiya Ermənistanın rəsmi ideologiyasının bünövrəsini təşkil edir"

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