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Президент Ирана провел переговоры с вице-премьером Азербайджана

Президент Ирана провел переговоры с вице-премьером Азербайджана Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
Внешняя политика
14 октября 2024 г. 16:13
Президент Ирана провел переговоры с вице-премьером Азербайджана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

Пезешкиан заявил, что приветствует любые проекты и действия, которые будут способствовать развитию отношений между Ираном и Азербайджаном.

"Мы приветствуем создание железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами, а также хотим продолжения и расширения сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства", - отметил президент Ирана.

Он отметил, что Иран также заинтересован в развитии связей с Азербайджаном в области экономики, торговли, а также в сфере безопасности и обороны.

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Версия на английском языке Iranian president holds talks with Deputy Prime Minister of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Azərbaycan Baş nazirinin müavini ilə danışıqlar aparıb

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