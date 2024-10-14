Президент Ирана провел переговоры с вице-премьером Азербайджана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.

Как передает Report, об этом сообщает агентство IRNA.

Пезешкиан заявил, что приветствует любые проекты и действия, которые будут способствовать развитию отношений между Ираном и Азербайджаном.

"Мы приветствуем создание железнодорожных и автомобильных маршрутов между двумя странами, а также хотим продолжения и расширения сотрудничества в области энергетики и сельского хозяйства", - отметил президент Ирана.

Он отметил, что Иран также заинтересован в развитии связей с Азербайджаном в области экономики, торговли, а также в сфере безопасности и обороны.