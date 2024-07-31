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Президент Ирана получил приглашение на COP29

Президент Ирана получил приглашение на COP29 Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приглашение новоназначенному президенту Ирана Масуду Пезешкиану приглашение на 29-ю сессию COP, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.
Внешняя политика
31 июля 2024 г. 10:46
Президент Ирана получил приглашение на COP29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приглашение новоназначенному президенту Ирана Масуду Пезешкиану на 29-ю сессию COP, которая пройдет в ноябре этого года в Баку.

Как сообщает Report, письмо с приглашением передал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе встречи в Тегеране, куда глава правительства прибыл для участия в церемонии инаугурации Пезешкиана.

Премьер также передал Пезешкиану приветствия президента Азербайджана и поздравления с началом исполнения президентских полномочий.

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