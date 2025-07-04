Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в саммите лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.
Как сообщает Report, самолет президента Ирана приземлился в Физулинском международном аэропорту.
В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Его встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
Отметим, что саммит лидеров ОЭС стартует сегодня в городе Ханкенди с участием высоких делегаций 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.