Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в саммите лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Как сообщает Report, самолет президента Ирана приземлился в Физулинском международном аэропорту.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Его встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС стартует сегодня в городе Ханкенди с участием высоких делегаций 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.