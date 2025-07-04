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Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 10:09
Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан для участия в саммите лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Как сообщает Report, самолет президента Ирана приземлился в Физулинском международном аэропорту.

В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Его встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.

Отметим, что саммит лидеров ОЭС стартует сегодня в городе Ханкенди с участием высоких делегаций 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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Версия на английском языке Iranian President Masoud Pezeshkian starts his visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Azərbaycana səfərə gəlib

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