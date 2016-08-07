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    Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    В аэропорту Ирана Хасана Роухани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    В аэропорту Президента Ирана Хасана Роухани встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.

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