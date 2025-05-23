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Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева

Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 12:10
Президент Ирана поздравил Ильхама Алиева

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и народ Вашей страны с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Общая история наших дружественных и соседних народов, неразрывные узы между ними стали ценным вкладом в развитие отношений между нашими странами.

Исламская Республика Иран полна решимости в общих интересах расширять и поднимать отношения на уровень стратегического партнерства, подчеркивая в этом контексте важное значение ускорения реализации совместных проектов в различных сферах, связанных с транспортом, электроэнергией, природным газом, увеличения объемов товарообмена, упрощения контактов между людьми.

Исламская Республика Иран верит в открытие коммуникационных путей с уважением территориальной целостности стран, что может сыграть важную роль в установлении прочного мира и безопасности в регионе.

Желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – счастья и хороших дней".

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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