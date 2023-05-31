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Президент Ирана поздравил лидера Азербайджана

Президент Ирана поздравил лидера Азербайджана Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
31 мая 2023 г. 00:09
Президент Ирана поздравил лидера Азербайджана

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы Азербайджанского государства.

"Уважаемый президент!

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ с Днем независимости Азербайджанской Республики.

В проводимой Исламской Республикой Иран политике соседства Азербайджанской Республике принадлежит особое место. Общая история мусульманских народов наших стран, неразрывные религиозные и культурные связи между ними считаются очень ценной инвестицией для развития отношений двух стран. В этих рамках Исламская Республика Иран всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Учитывая очень широкий потенциал наших стран, надеюсь, что мы станем свидетелями дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и отношений во взаимных интересах наших народов.

Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – возможности всегда быть на высоте и хороших дней", - говорится в поздравительном письме.

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Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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