Президент Ирана поздравил лидера Азербайджана

Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом
"Уважаемый президент!
Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и Ваш народ с Днем независимости Азербайджанской Республики.
В проводимой Исламской Республикой Иран политике соседства Азербайджанской Республике принадлежит особое место. Общая история мусульманских народов наших стран, неразрывные религиозные и культурные связи между ними считаются очень ценной инвестицией для развития отношений двух стран. В этих рамках Исламская Республика Иран всегда полностью поддерживала суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
Учитывая очень широкий потенциал наших стран, надеюсь, что мы станем свидетелями дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и отношений во взаимных интересах наших народов.
Да ниспошлет Аллах Вашему превосходительству крепкого здоровья и успехов, а народу Азербайджана – возможности всегда быть на высоте и хороших дней", - говорится в поздравительном письме.