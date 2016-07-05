Президент Ирана поздравил азербайджанский народ со священным праздником Рамазан

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Президент Ирана Хасан Рухани позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Как сообщает Report, президент Ирана поздравил главу нашего государства со священным праздником Рамазан, передал народу Азербайджана пожелания процветания и мира.

Поблагодарив за оказанное внимание и поздравление, президент Ильхам Алиев, в свою очередь, поздравил президента Исламской Республики Иран с праздником Рамазан, пожелал иранскому народу прогресса и благополучия.

Глава государства выразил надежду, что предстоящий в следующем месяце визит президента Ирана в Азербайджан внесет вклад в еще большее развитие двусторонних отношений между нашими странами.

Президенты Азербайджана и Ирана выразили удовлетворение успешным развитием дружественных связей между нашими странами, высказали уверенность в дальнейшем укреплении этих связей.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями в связи с дальнейшим взаимодействием в области политики, экономики, транспорта, энергетики, а также на Каспийском море.