О нас

Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона

Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона Потенциал Организации экономического сотрудничества (ОЭС) может помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 14:19
Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона

Потенциал Организации экономического сотрудничества (ОЭС) может помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на 17-м саммите ОЭС.

По его словам, политика добрососедства остается приоритетом для экономической дипломатии Ирана.

"Для нас ОЭС - это организация, в которой осуществляется сотрудничество с соседями, и в этом отношении она стоит на переднем плане нашей многосторонней экономической дипломатии. Потенциал и возможности ОЭС могут помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона и всего региона в целом", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: ECO-nun potensialı region ölkələrinin inkişafına kömək edə bilər

Экслюзивные новости

Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
МИД Узбекистана: Планируем открыть новое здание посольства в Азербайджане
1 июля 2025 г. 13:52
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
АБР готов предоставить Азербайджану кредит до $1 млрд на развитие метро - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июля 2025 г. 13:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi