Президент Ирана: Потенциал ОЭС может помочь развитию стран региона

Потенциал Организации экономического сотрудничества (ОЭС) может помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона.

Потенциал Организации экономического сотрудничества (ОЭС) может помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на 17-м саммите ОЭС.

По его словам, политика добрососедства остается приоритетом для экономической дипломатии Ирана.

"Для нас ОЭС - это организация, в которой осуществляется сотрудничество с соседями, и в этом отношении она стоит на переднем плане нашей многосторонней экономической дипломатии. Потенциал и возможности ОЭС могут помочь развитию, благосостоянию и процветанию стран региона и всего региона в целом", - отметил он.