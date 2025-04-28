Президент Ирана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Как сообщает Report, Пезешкиан возложил венок к могиле великого лидера.
Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.
Затем президент Ирана посетил Аллею Шехидов, где почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины.
Пезешкиан возложил венок к памятнику "Вечный огонь". Высокому гостю рассказали об истории Аллеи Шехидов.