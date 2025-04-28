Президент Ирана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Ирана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Пезешкиан возложил венок к могиле великого лидера.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем президент Ирана посетил Аллею Шехидов, где почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины.

Пезешкиан возложил венок к памятнику "Вечный огонь". Высокому гостю рассказали об истории Аллеи Шехидов.

