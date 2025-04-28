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Президент Ирана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Ирана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов Президент Ирана посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 17:51
Президент Ирана посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, Пезешкиан возложил венок к могиле великого лидера.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Затем президент Ирана посетил Аллею Шехидов, где почтил память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины. 

Пезешкиан возложил венок к памятнику "Вечный огонь". Высокому гостю рассказали об истории Аллеи Шехидов. 

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Версия на английском языке ФотоIranian President Masoud Pezeshkian pays tribute to Azerbaijani martyrs in Baku
Версия на азербайджанском языке Фотоİran Prezidenti Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib - YENİLƏNİB

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