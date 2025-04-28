Пезешкиан: Существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел из Тегерана, чтобы отправиться в Азербайджанскую Республику.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел из Тегерана, чтобы отправиться в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, об этом сообщает Azad Iran.

В тегеранском аэропорту президента сопровождали первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф, заместитель директора по международным делам канцелярии Хаменеи и группа членов правительства.

Как сообщает IRNA, до отбытия в Баку Пезешкиан заявил о том, что существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы обсудим торговые, научные, экономические вопросы, а также транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией", - сказал он, отметив, что этот визит осуществляется по официальному приглашению президента дружественной и братской страны Азербайджанской Республики.