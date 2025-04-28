О нас

Пезешкиан: Существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном

Пезешкиан: Существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел из Тегерана, чтобы отправиться в Азербайджанскую Республику.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 11:00
Пезешкиан: Существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел из Тегерана, чтобы отправиться в Азербайджанскую Республику.

Как передает Report, об этом сообщает Azad Iran.

В тегеранском аэропорту президента сопровождали первый вице-президент Мохаммад Реза Ареф, заместитель директора по международным делам канцелярии Хаменеи и группа членов правительства.

Как сообщает IRNA, до отбытия в Баку Пезешкиан заявил о том, что существуют хорошие возможности для развития сотрудничества с Азербайджаном.

"Мы обсудим торговые, научные, экономические вопросы, а также транзитные пути между Ираном, Азербайджаном и Россией", - сказал он, отметив, что этот визит осуществляется по официальному приглашению президента дружественной и братской страны Азербайджанской Республики.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Məsud Pezeşkian: Azərbaycan ilə əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar mövcuddur 

Другие новости из категории

Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий
Владанка Андреева: На COP29 мы видели, как гражданское общество объединилось для демонстрации силы коллективных действий
28 апреля 2025 г. 10:52
Айгюн Алиева: Азербайджан стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальными Югом и Севером
Айгюн Алиева: Азербайджан стремится укреплять свою роль связующего звена между Глобальными Югом и Севером
28 апреля 2025 г. 10:37
Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов
Президент: Верю, что Платформа НПО Глобального Юга внесет большой вклад в обеспечение прав наших народов
28 апреля 2025 г. 10:34
Маймуна Мохд Шариф: Консолидация мнений НПО по инициативе Азербайджана - важный шаг к устойчивому развитию
Маймуна Мохд Шариф: Консолидация мнений НПО по инициативе Азербайджана - важный шаг к устойчивому развитию
28 апреля 2025 г. 10:28
Ильхам Алиев: Азербайджан решительно отвергает все формы и проявления колониализма
Ильхам Алиев: Азербайджан решительно отвергает все формы и проявления колониализма
28 апреля 2025 г. 10:19
В Баку началась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга
ФотоВ Баку началась учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга
28 апреля 2025 г. 09:56
Интерпол объявил экс-начальника охраны Макрона в розыск с “красным уведомлением”
Интерпол объявил экс-начальника охраны Макрона в розыск с “красным уведомлением”
28 апреля 2025 г. 09:06
Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга
Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга
28 апреля 2025 г. 08:25
Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки
Президент Ирана: Во всех странах находятся те, кто говорит лишнее и нарушает установленные рамки
28 апреля 2025 г. 00:07
Масуд Пезешкиан: Коммуникации могут укрепить торговые связи между Ираном и Азербайджаном
Масуд Пезешкиан: Коммуникации могут укрепить торговые связи между Ираном и Азербайджаном
27 апреля 2025 г. 23:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi