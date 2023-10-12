Президент ИРИ и наследный принц Саудовской Аравии провели первый телефонный разговор после возобновления дипотношений

Президент Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор впервые после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор впервые после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Раиси и Мухаммед бин Салман обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Палестины.

Саудовская Аравия и Иран в марте 2023 года согласились возобновить дипотношения спустя 7 лет в соответствии с договоренностями, достигнутыми по инициативе Китая.