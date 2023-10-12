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Президент ИРИ и наследный принц Саудовской Аравии провели первый телефонный разговор после возобновления дипотношений

Президент ИРИ и наследный принц Саудовской Аравии провели первый телефонный разговор после возобновления дипотношений Президент Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор впервые после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 13:18
Президент ИРИ и наследный принц Саудовской Аравии провели первый телефонный разговор после возобновления дипотношений

Президент Ирана Эбрахим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман провели телефонный разговор впервые после восстановления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Раиси и Мухаммед бин Салман обсудили вопросы региональной безопасности, в том числе ситуацию вокруг Палестины.

Саудовская Аравия и Иран в марте 2023 года согласились возобновить дипотношения спустя 7 лет в соответствии с договоренностями, достигнутыми по инициативе Китая.

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Версия на английском языке Iran president, Saudi crown prince speak for first time since ties restored
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti və Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Fələstin-İsrail münaqişəsini müzakirə ediblər

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