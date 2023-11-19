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Президент Ирака посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Президент Ирака посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов Находящийся с визитом в Азербайджане президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид 19 ноября, прибыв в Аллею почетного захоронения, с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независим
Внешняя политика
19 ноября 2023 г. 17:30
Президент Ирака посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов

Находящийся с официальным визитом в Азербайджане президент Иракской Республики Абдель Латиф Джамал Рашид 19 ноября, прибыв в Аллею почетного захоронения, с уважением почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также посещена могила выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем гости, прибыв на Аллею шехидов, с уважением почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили цветы на их могилы и венок к мемориалу "Вечный огонь".

Президенту Ирака, который полюбовался с самой высокой точки Баку панорамой столицы Азербайджана, была предоставлена информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİraq Prezidenti Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını və Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib

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