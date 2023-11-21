Президент Ирака посетил историко-архитектурный заповедник "Ичери шехер"

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил государственный историко-архитектурный заповедник "Ичери шехер".

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид, находящийся с официальным визитом в Азербайджане, посетил государственный историко-архитектурный заповедник "Ичери шехер".

Как сообщает Report, он также посетил шедевр средневековой восточной архитектуры, историко-архитектурный памятник мирового значения Дворцовый комплекс Ширваншахов.

Президенту Ирака была предоставлена информация о государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичери шехер", о проводимых здесь работах по благоустройству и реставрации.