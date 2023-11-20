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Президент Ирака: Полны решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном

Президент Ирака: Полны решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном Ирак полон решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 16:52
Президент Ирака: Полны решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном

Ирак полон решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.

"Благодарю, господин Президент, всегда приятно Вас видеть. Очень хорошо получить у Вас советы по вопросам укрепления связей, торговли, политики, а также международным вопросам. Мы полны решимости и дальше укреплять связи между двумя странами. С нетерпением ждем встречи с вашей делегацией в следующем месяце, и надеюсь, что она будет очень продуктивной. Все визиты в Азербайджан бывают эффективными", - заявил президент Ирака.

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Версия на английском языке Iraq determined to further strengthen relations with Azerbaijan, says President Abdullatif Jamal Rashid
Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti: "Azərbaycanla əlaqələrimizi daha da gücləndirməkdə çox qətiyyətliyik"

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