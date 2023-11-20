Президент Ирака: Полны решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном

Ирак полон решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном.

Ирак полон решимости и дальше укреплять связи с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид заявил на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе в Баку.

"Благодарю, господин Президент, всегда приятно Вас видеть. Очень хорошо получить у Вас советы по вопросам укрепления связей, торговли, политики, а также международным вопросам. Мы полны решимости и дальше укреплять связи между двумя странами. С нетерпением ждем встречи с вашей делегацией в следующем месяце, и надеюсь, что она будет очень продуктивной. Все визиты в Азербайджан бывают эффективными", - заявил президент Ирака.