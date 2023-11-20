Президент Ирака: Нам необходимо создать в нашей стране новую среду, связанную с возможностями бизнеса для Азербайджана

Нам необходимо создать в Ираке новую среду для бизнеса, в том числе связанную с возможностями бизнеса для Азербайджана в Ираке.

"Нам необходимо создать в Ираке новую среду для бизнеса, в том числе связанную с возможностями бизнеса для Азербайджана в Ираке".

Как передает Report, об этом сказал президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид в заявлении для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 ноября в Баку.

Поздравив главу нашего государства с достижением мира и стабильности в Азербайджане, Абдель Латиф Джамал Рашид сказал: "Я также желаю Вам успехов в вопросе достижения мирного договора с Арменией. Считаю, что войны и конфликты могут привести лишь к ухудшению ситуации. Этим путем не решить ни одной проблемы. Думаю, что все наши проблемы должны решаться на основе диалога, взаимопонимания и сотрудничества".