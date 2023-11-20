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Президент Ирака: Мы стремимся укреплять отношения с Азербайджаном в сфере туризма и экономики

Президент Ирака: Мы стремимся укреплять отношения с Азербайджаном в сфере туризма и экономики Ирак стремится укреплять отношения с Азербайджаном, особенно в туристической, экономической и культурной сферах.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 07:35
Президент Ирака: Мы стремимся укреплять отношения с Азербайджаном в сфере туризма и экономики

Ирак стремится укреплять отношения с Азербайджаном, особенно в туристической, экономической и культурной сферах.

Как передает Report со ссылкой на иракские СМИ, об этом заявил находящийся с официальным визитом в Баку президент Республики Ирак Абдель Латиф Джамал Рашид.

Он выразил надежду, что азербайджанские и европейские компании и бизнесмены будут инвестировать в иракский рынок. Иракский лидер подчеркнул, что правительство страны заинтересовано в создании возможностей в этом плане и принятии необходимого законодательства.

Отметив, что его страна стремится к установлению сбалансированных отношений со всеми государствами, президент Ирака призвал иностранные компании и бизнесменов инвестировать в иракский рынок.

По его словам, основными приоритетами Ирака являются поддержание безопасности и стабильности, предоставление услуг населению, защита инфраструктуры, повышение уровня экономики и инвестиций для повышения уровня жизни граждан.

Напомним, что 19 ноября президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti: “Azərbaycanla turizm, iqtisadi və mədəni əlaqələri gücləndirməyə çalışırıq”

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