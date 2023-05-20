О нас

Президент Индонезии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Индонезии поздравил президента Ильхама Алиева Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 15:28
Президент Индонезии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени Республики Индонезия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю отмечаемого 28 мая Дня независимости Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и способствовать продвижению мира и благополучия в наших регионах.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President of Indonesia congratulates Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке İndoneziya Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

Самое важное

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi