Президент Индонезии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени Республики Индонезия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю отмечаемого 28 мая Дня независимости Азербайджанской Республики.
Надеюсь, что дружеские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и способствовать продвижению мира и благополучия в наших регионах.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".