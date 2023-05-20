Президент Индонезии поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Индонезии Джоко Видодо направил поздравительное послание президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени Республики Индонезия и от себя лично сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана по случаю отмечаемого 28 мая Дня независимости Азербайджанской Республики.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими народами и впредь будут развиваться и способствовать продвижению мира и благополучия в наших регионах.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".