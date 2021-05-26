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Президент Индии поздравил президента Азербайджана

Президент Индии поздравил президента Азербайджана Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 14:26
Президент Индии поздравил президента Азербайджана
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Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на английском языке Indian President congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Hindistan Prezidenti İlham Əliyevi təbrik edib

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