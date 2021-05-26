Президент Индии поздравил президента Азербайджана

Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.

Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".