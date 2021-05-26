Президент Индии поздравил президента Азербайджана

Президент Республики Индия Рам Натх Ковинд направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Очень рад от имени Правительства и народа Индии и от себя лично передать Вам и азербайджанскому народу искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.
Между Индией и Азербайджаном издревле существуют дружественные связи. Уверен, что в предстоящие годы наши двусторонние отношения будут еще более углубляться и расширяться.
Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному азербайджанскому народу – постоянного прогресса и процветания.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение".