Президент Индии направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Индия Драупади Мурму направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени правительства и народа Индии, от себя лично передаю Вам, Вашему правительству и дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.
Между Индией и Азербайджаном существуют связи, опирающиеся на исторические корни. В последнее время товарооборот между Индией и Азербайджаном значительно увеличился. Надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться на основе взаимного уважения и интересов.
Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и процветания, дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благополучия.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".