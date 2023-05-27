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Президент Индии направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Индии направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву Президент Республики Индия Драупади Мурму направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 14:00
Президент Индии направила поздравительное письмо Ильхаму Алиеву

Президент Республики Индия Драупади Мурму направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Индии, от себя лично передаю Вам, Вашему правительству и дружественному азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости.

Между Индией и Азербайджаном существуют связи, опирающиеся на исторические корни. В последнее время товарооборот между Индией и Азербайджаном значительно увеличился. Надеюсь, что наше сотрудничество и дальше будет развиваться на основе взаимного уважения и интересов.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и процветания, дружественному азербайджанскому народу - постоянного прогресса и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".

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Версия на английском языке President of India congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Hindistan Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısını təbrik edib

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