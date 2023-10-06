Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению

"Именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению".

"Именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению".

Как сообщает Report, этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Касаясь ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению.