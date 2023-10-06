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Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению

Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению "Именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению".
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 17:24
Президент: Именно так называемый режим вынудил армянское население Карабаха переехать в Армению

"Именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению".

Как сообщает Report, этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Генри Клюге.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию в Карабахском регионе Азербайджана.

Касаясь ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, президент Ильхам Алиев сказал, что именно так называемый режим вызвал панику среди местного населения в Карабахе и вынудил его переехать в Армению.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Qarabağda yerli əhali arasında təşviş yaradan və onları Ermənistana köçməyə məcbur edən məhz qondarma rejim olub"

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