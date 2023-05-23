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Президент: Именно Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией

Президент: Именно Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией Именно Азербайджан после окончания 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой нормализации отношений и подписания мирного договора с Арменией.
Внешняя политика
23 мая 2023 г. 15:23
Президент: Именно Азербайджан выступил с инициативой подписания мирного договора с Арменией

Именно Азербайджан после окончания 44-дневной Отечественной войны выступил с инициативой нормализации отношений и подписания мирного договора с Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарету Седерфельт.

Глава государства подчеркнул в этом контексте проведенные в последнее время переговоры в Вашингтоне по тексту мирного договора на уровне министров иностранных дел двух стран, а также свои встречи с премьер-министром Армении в Брюсселе при поддержке президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля. Президент Азербайджана довел до внимания, что и в предстоящий период ожидаются встречи в рамках различных международных мероприятий.

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Версия на английском языке President: 'It was Azerbaijan which had come forward with initiative to sign peace agreement with Armenia'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması təşəbbüsü ilə məhz Azərbaycan çıxış edib"

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