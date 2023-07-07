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Президент: Именно Албания заблокировала включение антиазербайджанского пункта в документ на саммите Франкофонии

Президент: Именно Албания заблокировала включение антиазербайджанского пункта в документ на саммите Франкофонии Азербайджан и Албания создали особую динамику в двусторонних отношениях, основанную на дружбе и взаимной поддержке.
Внешняя политика
7 июля 2023 г. 14:32
Президент: Именно Албания заблокировала включение антиазербайджанского пункта в документ на саммите Франкофонии

Я уже выразил благодарность господину президенту и правительству Албании за поддержку Азербайджана во время прошлогоднего саммита Франкофонии, где одна из стран-членов организации попыталась добиться принятия и включения пункта антиазербайджанского содержания в итоговый документ. Именно Албания заблокировала эту попытку.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

"Это была демонстрация дружбы, демонстрация твердой приверженности основным принципам международного права, территориальной целостности и суверенитета стран. Так что даже в тех организациях, где Азербайджан не может защитить себя, у нас есть такой брат, как Албания, который сделает это. И мы очень благодарны за это", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Albania was the country, which prevented attempt to include anti-Azerbaijani paragraph into final document of Francophonie Summit
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Frankofoniya sammitində yekun sənədə anti-Azərbaycan bəndinin daxil edilməsi cəhdinin qarşısını alan Albaniya oldu"

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