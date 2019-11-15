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Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID

Президент Ильзам Алиев принял Фейсала бин Муаммара

15 ноября президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсала бин Муаммара.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана. 

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