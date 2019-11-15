Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID

Президент Ильзам Алиев принял Фейсала бин Муаммара

15 ноября, 2019 18:00

https://report.az/storage/news/f5b6bf1e0df3d3cd8ef7c8ee1488e124/ff008fcb-ae6e-432e-a465-89b200581bf2_292.jpg 15 ноября президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAICIID Фейсала бин Муаммара. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.