Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к

Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше.

Как сообщает Report , об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир", - отметил Президент.