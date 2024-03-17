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Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к
Внешняя политика
17 марта 2024 г. 22:55
Президент Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией

Недавняя встреча министров иностранных дел, а также встреча заместителей премьер-министров Азербайджана и Армении по вопросу делимитации границ показывают, что есть хорошие шансы на урегулирование. Как я уже говорил относительно недавно, сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Сейчас, в результате восстановления территориальной целостности Азербайджана, я думаю и надеюсь, что мы очень близки к прорыву. Это станет очень серьезным геополитическим изменением на Кавказе. Это будет означать, что на Кавказе наступит мир, долгожданный мир", - отметил Президент.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Ermənistanla münasibətlərin nizamlanması üçün yaxşı imkanların olduğunu bildirib

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